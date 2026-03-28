Παναθηναϊκός: Να στείλει στα Play-Offs το μήνυμα που... δεν έστειλε στην κανονική διάρκεια

Μπορεί να μην διεκδικεί τον τίτλο, όμως ο Παναθηναϊκός θέλει στην διαδικασία των Play-Offs να στείλει ένα «ηχηρό» μήνυμα προς τους ανταγωνιστές του.

Έτσι όπως εξελίχθηκε η φετινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στα Play-Offs δίχως ουσιαστικές βλέψεις και πρακτικό στόχο. Η διαφορά ακόμα και από την 3η θέση είναι μεγάλη, τα παιχνίδια είναι λίγα και το σημαντικό σε αυτή την φάση είναι ότι το «Τριφύλλι» εξασφάλισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να μαζέψουν τους περισσότερους βαθμούς από τους ανταγωνιστές τους, ώστε να (απο)δείξουν πως... έρχονται με φόρα ενόψει της επόμενης σεζόν, εκεί όπου στόχος θα είναι φυσικά η επιστροφή στην κορυφή.

Στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε 7 βαθμούς κόντρα στους άλλους 3 των Play-Offs. Οι 4 βαθμοί ήρθαν κόντρα στον Ολυμπιακό και οι 3 κόντρα στον ΠΑΟΚ, αφού από την ΑΕΚ το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ γνώρισε δύο ήττες.

Μόνο ο Ολυμπιακός μάζεψε λιγότερους βαθμούς (6), την στιγμή που η ΑΕΚ είχε 8 και ο ΠΑΟΚ 11, αν απομονώσουμε όλα τα μεταξύ τους ντέρμπι στις 26 αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Αυτή την… άτυπη βαθμολογία θα προσπαθήσει να ανατρέψει μέχρι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να καταστήσει σαφές στον ανταγωνισμό του πως το φετινό ήταν απλώς μια κακή παρένθεση.

Τα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας:

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

Η άτυπη βαθμολογία των 4 στην κανονική διάρκεια:

ΠΑΟΚ: 11

ΑΕΚ: 8

Παναθηναϊκός: 7

Ολυμπιακός: 6