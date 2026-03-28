Απορίες με το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της Σενεγάλης

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το φιλικό της Σενεγάλης απέναντι στο Περού στο Παρίσι, σε μια αγώνα που έχει πάρει χαρακτήρα γιορτής για τους Αφρικανούς.

Ωστόσο, αυτό που έχει τραβήξει τα βλέμματα δεν είναι μόνο το παιχνίδι, αλλά και η εμφάνιση της ομάδας, αφού σε σχετικό υλικό φαίνεται να υπάρχει δεύτερο αστέρι πάνω από το εθνόσημο.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα, αφού πρόσφατα είχε ξεκαθαριστεί πως η ομάδα θα χρησιμοποιεί φανέλα με ένα αστέρι, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Παρά την αβεβαιότητα, οι Σενεγαλέζοι δείχνουν αποφασισμένοι να γιορτάσουν την επιτυχία τους, με το γήπεδο να αναμένεται κατάμεστο και την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή εν αναμονή της τελικής απόφασης.