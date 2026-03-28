ΠΑΟΚ: Συνεχίζεται η προετοιμασία με πέντε απουσίες - Ανάσες και επιστροφή τη Δευτέρα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προπονητική του εβδομάδα με τις γνωστές απουσίες, πριν το αυριανό (29/3) ρεπό - Επιστροφή στη... δράση τη Δευτέρα.

Η πρώτη προπονητική εβδομάδα της διακοπής για τους «ασπρόμαυρους» έφτασε στο τέλος της με πρωϊνή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία. Η δουλειά ενόψει της επανέναρξης συνεχίζεται σε όλους τους τομείς.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής και στη συνέχεια οι παίκτες έπαιξαν δίτερμα σε μικρό χώρο, σε υψηλό τέμπο.

Όσον αφορά τους τραυματίες, ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ , Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Κυριακή (29.03) ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό και τη Δευτέρα (30.03) θα επιστρέψει στις προπονήσεις στις 17:00.