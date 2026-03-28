ΑΕΚ: Best Goal της 26ης αγωνιστικής του Βάργκα (pic)

Αναλυτικά:
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 26ης αγωνιστικής:
1/ Μ. Βάργκα 60,29%
2/ Α. Γερεμέγεφ 26,38%
3/ Τ. Φούντας 11,74%
4/ Α. Όζμπολτ 0,94%
5/ Ζ. Ουρτάδο 0,65%
🏆Stoiximan Best Goal της 26ης αγωνιστικής ο Μπάρναμπας Βάργκα.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 28, 2026
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Μ. Βάργκα 60,29%
2/ Α. Γερεμέγεφ 26,38%
3/ Τ. Φούντας 11,74%
4/ Α. Όζμπολτ 0,94%
5/ Ζ. Ουρτάδο 0,65%#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan… pic.twitter.com/57Sn9ot1qB