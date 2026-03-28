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ΑΕΚ: Best Goal της 26ης αγωνιστικής του Βάργκα (pic)

Ποδόσφαιρο
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Το γκολ που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, μετά από σέντρα του Πήλιου, στη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς, αναδείχτηκε καλύτερο γκολ της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 26ης αγωνιστικής:

1/ Μ. Βάργκα 60,29%
2/ Α. Γερεμέγεφ 26,38%
3/ Τ. Φούντας 11,74%
4/ Α. Όζμπολτ 0,94%
5/ Ζ. Ουρτάδο 0,65%

ΑΕΚ: Best Goal της 26ης αγωνιστικής του Βάργκα (pic)