ΑΕΚ: Best Goal της 26ης αγωνιστικής του Βάργκα (pic)

Το γκολ που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, μετά από σέντρα του Πήλιου, στη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς, αναδείχτηκε καλύτερο γκολ της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά: Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 26ης αγωνιστικής: 1/ Μ. Βάργκα 60,29%

2/ Α. Γερεμέγεφ 26,38%

3/ Τ. Φούντας 11,74%

4/ Α. Όζμπολτ 0,94%

5/ Ζ. Ουρτάδο 0,65% 🏆Stoiximan Best Goal της 26ης αγωνιστικής ο Μπάρναμπας Βάργκα.



Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:



1/ Μ. Βάργκα 60,29%

2/ Α. Γερεμέγεφ 26,38%

3/ Τ. Φούντας 11,74%

4/ Α. Όζμπολτ 0,94%

5/ Ζ. Ουρτάδο 0,65%#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan… pic.twitter.com/57Sn9ot1qB — Super League Greece (@Super_League_GR) March 28, 2026