Ακαδημία ΑΕΚ: Πάνω από 500 παιδιά στα δοκιμαστικά στην Κρήτη

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στα ανοιχτά δοκιμαστικά της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε Χανιά και Ηράκλειο.

Αναλυτικά:

Πάνω από 500 παιδιά συμμετείχαν στα ανοιχτά δοκιμαστικά της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε Χανιά και Ηράκλειο το διήμερο 16-17/03, με την σημαντική αρωγή του Α.Π. Σούδας ως συνεργαζόμενης Ακαδημίας.

🟡 Υπό την επίβλεψη των προπονητών και των scout της ΑΕΚ, εκατοντάδες νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα προπόνησης και να αξιολογηθούν από την Ακαδημία της ΑΕΚ που εξετάζει κάθε έναν νεαρό αθλητή διεξοδικά.

⚫️ Η διαδικασία αξιολόγησης αφορούσε αθλητές γεννηθέντες από το 2011 έως το 2016 και πραγματοποιήθηκε παρουσία του Επικεφαλής Scouting της ΑΕΚ, Γιάννη Αποστολάκη, του Συντονιστή Κ10-Κ14, Γιώργου Γκούρτσα, καθώς και του Soccer Performance Specialist του Τμήματος Scouting της ΠΑΕ ΑΕΚ για την Κρήτη, Λεωνίδα Παπαδάκη. Την οργανωτική ευθύνη είχε ο Λεωνίδας Χατζημιχάλης, ενώ ενεργό ρόλο είχε και το τεχνικό επιτελείο της ΑΠ Σούδας.

🟡 Η διαδικασία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας ποδοσφαίρου της Hersonissos FC. Η Διεύθυνση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, των οποίων την εξέλιξη θα συνεχίσει να παρακολουθεί.

