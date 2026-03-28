Σαχαμπό: «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα - Νιώθω ένα μείγμα υπερηφάνειας, τιμής και ευγνωμοσύνης»

Ο Χακίμ Σαχαμπό εξέφρασε τη χαρά του για το πρώτο γκολ που πέτυχε με την εθνική Ρουάντας, το Σάββατο.

Τρομερές στιγμές ζει ο Χακίμ Σαχαμπό, καθώς στο παιχνίδι της εθνικής Ρουάντας με τη Γρενάδα μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε το τέταρτο γκολ της ομάδας του στη φιλική νίκη με 4-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Συγκινημένος, ο ο χαφ της ΑΕΚ έγραψε στα social media μετά το παιχνίδι: «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Νιώθω ένα μείγμα υπερηφάνειας, τιμής και ευγνωμοσύνης προς εσένα Ρουάντα. Είμαι τόσο χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο μπροστά στον πρόεδρό μας. Ευχαριστώ όλους στην ομοσπονδία, τους συμπαίκτες μου και πάνω απ’ όλα εσάς: τους ανθρώπους μου».