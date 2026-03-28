Αγγλία – Ουρουγουάη: Μπέρδεμα με τις κάρτες και τον Ουγκάρτε – Γιατί τελικά δεν αποβλήθηκε! (vid-pic)

Ένα απίστευτο μπέρδεμα δημιουργήθηκε στο φιλικό της Αγγλίας με την Ουρουγουάη στο Γουέμπλεϊ, καθώς για αρκετά λεπτά όλοι πίστευαν πως ο Μανουέλ Ουγκάρτε είχε αντικρίσει δεύτερη κίτρινη κάρτα και έπρεπε να αποβληθεί. Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική, προκαλώντας σύγχυση τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις εξέδρες.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος, με τον Γουάιτ να σκοράρει στο 81’ και να δίνει προβάδισμα στους Άγγλους, πριν ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ισοφαρίσει στο 90+4’ από το σημείο του πέναλτι. Παρ’ όλα αυτά, το περιστατικό με τον Ουγκάρτε ήταν εκείνο που συζητήθηκε περισσότερο μετά τη λήξη.

Στο 82ο λεπτό, ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα και πολλοί θεώρησαν ότι ήταν η δεύτερη για τον Ουρουγουανό μέσο, κάτι που θα σήμαινε αυτόματα αποβολή. Μάλιστα η πρώτη εξήγηση που δόθηκε, από τον τέταρτο διαιτητή, ήταν πως η δεύτερη κάρτα ανακλήθηκε.

It seemed as though Manuel Ugarte received two yellow cards, but no red.



But now it appears he actually got... 0 yellows? 🧐 pic.twitter.com/GniXCDipTQ — Match of the Day (@BBCMOTD) March 27, 2026

Ωστόσο, λίγο αργότερα έγινε γνωστό από το διαιτητικό τιμ και τον VAR ότι η πρώτη κάρτα που είχε καταγραφεί ως κίτρινη στον Ουγκάρτε, στην πραγματικότητα είχε δοθεί στον Χοσέ Μαρία Χιμένες. Έτσι, ο Ουγκάρτε είχε δει μόνο μία κίτρινη, γεγονός που εξηγεί γιατί συνέχισε κανονικά στο παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο, ο VAR έχει το δικαίωμα να παρέμβει όταν μια κάρτα – ανεξαρτήτως χρώματος – έχει δοθεί σε λάθος ποδοσφαιριστή. Κάτι που φαίνεται πως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, λύνοντας το παρεξήγηση που επικράτησε.