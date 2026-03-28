Πήρε τη φανέλα του Μέσι ο Κοϊτά (vid)

Μετά το φιλικό της Αργεντινής με την Μαυριτανία, η φανέλα του Μέσι κατέληξε στα χέρια του Κοϊτά.

Στα χέρια του Αμπουμπακαρί Κοϊτά κατέληξε η φανέλα του Λιονέλ Μέσι, από το χθεσινό φιλικό της Αργεντινής με την Μαυριτανία. Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ δήλωσε πριν από το φιλικό παιχνίδι στο «Μπομπονέρα» τον θαυμασμό του για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, τονίζοντας πως θα ήθελε τη φανέλα του μετά το ματς.

Ο Μέσι πολιορκήθηκε από πολλούς μετά το παιχνίδι, αλλά τελικά οι Αργεντινοί παρέδωσαν σε μια τσάντα φανέλες τους στους παίκτες της Μαυριτανίας, με τον Κοϊτά να παίρνει αυτή του Μέσι, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του.

