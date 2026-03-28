Πήρε τη φανέλα του Μέσι ο Κοϊτά (vid)

Στα χέρια του Αμπουμπακαρί Κοϊτά κατέληξε η φανέλα του Λιονέλ Μέσι, από το χθεσινό φιλικό της Αργεντινής με την Μαυριτανία. Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ δήλωσε πριν από το φιλικό παιχνίδι στο «Μπομπονέρα» τον θαυμασμό του για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, τονίζοντας πως θα ήθελε τη φανέλα του μετά το ματς.
Ο Μέσι πολιορκήθηκε από πολλούς μετά το παιχνίδι, αλλά τελικά οι Αργεντινοί παρέδωσαν σε μια τσάντα φανέλες τους στους παίκτες της Μαυριτανίας, με τον Κοϊτά να παίρνει αυτή του Μέσι, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του.
Delantero de Mauritania 🇲🇷 cumplió su sueño: se llevó la de Messi 🇦🇷— Diario Olé (@DiarioOle) March 28, 2026
En la previa del partido, Aboubakary Koita le había dicho a Olé que quería la del 10. Tras el 1-2, ¡lo consiguió! y mostró su felicidad con una sonrisa 🥹
🎥 @catalinasarra pic.twitter.com/4peBHbeKWH