Τονάλι: «Μέσα στην εβδομάδα βλέπαμε τέρατα, πλέον ελευθερωθήκαμε»

Ο Σάντρο Τονάλι, μίλησε για την «μάχη» που δίνει η Ιταλία, προκειμένου να «κλειδώσει» την παρουσία της στην τελική φάση του Mundial που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν σαν να παρακολουθήσαμε σε επανάληψη τον αγώνα με την Εσθονία, αν και αυτή τη φορά στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε λιγότερο. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι μία ομάδα με μεγάλη φυσική δύναμη.

Ήμασταν λίγο νευρικοί στο ξεκίνημα, στην πορεία η ροή άλλαξε και μετά το 1-0 απελευθερώθηκε το μυαλό μας. Πιστεύω πως συνολικά είχαμε κάναμε καλή εμφάνιση.

Πρέπει να είμαστε πάντα θετικοί, όπως συμβαίνει από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα ο Γκατούζο. Είδαμε κάποια “τέρατα” μέσα στην εβδομάδα σκεπτόμενοι όσα έχει περάσει η Ιταλία τα τελευταία χρόνια, αισθανόμασταν φόβο, πλέον ελευθερωθήκαμε»