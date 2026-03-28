Ο Ρόι Χόντσον επιστρέφει στους πάγκους στα 78 του!

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, Ρόι Χόντσον, ανέλαβε για το υπόλοιπο της περιόδου την Μπρίστολ Σίτι, ομάδα της Τσάμπιονσιπ.

Ο 78χρονος πια Χόντσον, ο οποίος είχε προπονήσει την ίδια ομάδα το 1982, θα επιβλέπει τους τελευταίους επτά αγώνες της σεζόν, μετά την απόλυση του Γκέρχαρντ Στρούμπερ.

Αυτό σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή επιστροφή στην προπονητική για τον Χόντσον, του οποίου η προπονητική καριέρα εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, μετά την αποχώρησή του από την Κρίσταλ Πάλας τον Φεβρουάριο του 2024.

Έχοντας βρεθεί στις θέσεις των πλέι οφ στο πρώτο μέρος της σεζόν, η Σίτι βρίσκεται στην 16η θέση της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας και χωρίς νίκη σε έξι αγώνες, ένα σερί που περιλαμβάνει και την ήττα της στον τέταρτο γύρο του FA Cup από την Πορτ Βέιλ της League One.

Ο πρώτος αγώνας του ως προπονητής θα είναι το ταξίδι για τον αγώνα με την Τσάρλτον Αθλέτικ στις 3 Απριλίου. Ο Χόντσον έχει διαχειριστεί 1.269 αγώνες σ τη διάρκεια της προπονητικής καριέρας του, με αξιοσημείωτες θητείες ως προπονητής της Ίντερ και της Λίβερπουλ, καθώς και των Μπλάκμπερν Ρόβερς, Φούλαμ, Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον και Κρίσταλ Πάλας.

Η προπονητική καριέρα του Χόντσον στην Αγγλία ξεκίνησε στη Σίτι το 1982, μετά από μια τετραετή περίοδο στη σουηδική Χάλμσταντ, έχει δε καλύψει 17 διαφορετικούς συλλόγους και τέσσερις Εθνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας από το 2012 έως το 2016.