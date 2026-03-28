Μουζακίτης: «Αυτή η ομάδα έχει περάσει πάρα πολλά, πρέπει να γίνουμε πιο μαχητικοί»!

Ο Χρήστος Μουζακίτης, μίλησε για την ήττα της Εθνικής από την Παραγουάη, τονίζοντας ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να γίνουν πιο μαχητικοί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε βήμα-βήμα, δυστυχώς το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν ικανοποιητικό, αλλά δεν πτοούμαστε, αυτή η ομάδα έχει περάσει πολλά, αλλά έχει την εμπειρία να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις.

Καλό είναι να παίζουμε φιλικά με ομάδες που έχουν διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου, πρέπει να γίνουμε πιο μαχητικοί, αλλά νομίζω είμαστε σε έναν καλό δρόμο για τη συνέχεια.

Θέλω να πω ότι ήταν τιμή μου που αγωνίστηκα με τον Μάνταλο στην Εθνική, να του πω μόνο να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι υγιής αυτός και οι δικοί του».