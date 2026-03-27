Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τα highlights από τη φιλική ήττα της Εθνικής από την Παραγουάη (vid) 27-03-2026 23:16 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Παραγουάη 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την ήττα της Ελλάδας από την Παραγουάη με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι. Κουίζ «Μιλάτε ελληνικά;»: 10 λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά όμως 9/10 δεν ξέρουν τι σημαίνουν! Εσύ; menshouse.gr Αιφνιδιάζει και τους δικούς του: Αυτή είναι η ημερομηνία των εκλογών που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Το πάθημα με τον Μεϊτέ, έγινε μάθημα… menshouse.gr Ξεκάθαρο μετά το πρώτο φιλικό: Τέτοιον παίκτη δεν είχε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Εκκωφαντική πτώση λόγω Σαμαρά instanews.gr «Μπορεί να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ»: Η αποκάλυψη της Φουρέιρα για τη συνάντησή της με τον Μποτία… λόγω Παναθηναϊκού dailymedia.gr Έχετε καταλάβει γιατί ο Νίστρουπ έχει φάει τέτοιο κόλλημα με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν; menshouse.gr Πιο εκθαμβωτική από ποτέ: Τα εντυπωσιακά καρέ της Κατερίνας Παναγιωτοπούλου από τα Mad Video Music Awards dailymedia.gr Τα highlights από τη φιλική ήττα της Εθνικής από την Παραγουάη (vid) SHARE