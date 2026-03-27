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Τα highlights από τη φιλική ήττα της Εθνικής από την Παραγουάη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την ήττα της Ελλάδας από την Παραγουάη με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι.
Τα highlights από τη φιλική ήττα της Εθνικής από την Παραγουάη (vid)