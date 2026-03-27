Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Απείλησε με φάουλ του Μπακασέτα η Ελλάδα (vid) 27-03-2026 21:31 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Παραγουάη 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 19' από άψογη ατομική προσπάθεια ο Καρέτσας κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, το εκτέλεσε ο Μπακασέτας αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ από το οριζόντιο δοκάρι. Η προσπάθεια του Καρέτσα και το φάουλ του Μπακασέτα Τ.J. Σορτς: Στερνή μου γνώμη να σε είχα πρώτα… menshouse.gr Το scout report του Ιβάν Μαρτίν: Είναι το 8άρι για το οποίο αξίζει να κάνει all in ο ΠΑΟ; menshouse.gr «Νικητής» στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης: H πρώτη φωτογραφία μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του (Pic) dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ μαθηματικών που δείχνει ότι ξέχασες και τα πολύ απλά; menshouse.gr Όλοι στον ΠΑΟΚ περιμένουν το δικό του step up! menshouse.gr «Μια υπέροχη μανούλα»: Η Μυρτώ της Πάρου χαμογελά ξανά – Η νέα φωτογραφία και το κύμα συμπαράστασης στη μητέρα της dailymedia.gr Μαζί μπορούν να ξεπεράσουν το 10%: Σε ποια έκανε την πρόταση-βόμβα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr «Ταβάνι του είναι το 12%»: Η πρόβλεψη του μετρ των δημοσκοπήσεων που τον εξέθεσε ο Τσίπρας instanews.gr Απείλησε με φάουλ του Μπακασέτα η Ελλάδα (vid) SHARE