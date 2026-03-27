Απείλησε με φάουλ του Μπακασέτα η Ελλάδα (vid)

Στο 19' από άψογη ατομική προσπάθεια ο Καρέτσας κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, το εκτέλεσε ο Μπακασέτας αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ από το οριζόντιο δοκάρι.

Η προσπάθεια του Καρέτσα και το φάουλ του Μπακασέτα