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Λίγο άουτ το πλασέ του Δουβίκα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 5' η Ελλάδα απείλησε όταν από λάθος της άμυνας της Παραγουάης ο Δουβίκας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά το "σκαφτό" σουτ του πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι.

Η ευκαιρία του Δουβίκα

Λίγο άουτ το πλασέ του Δουβίκα (vid)