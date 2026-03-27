Λίγο άουτ το πλασέ του Δουβίκα (vid)

Στο 5' η Ελλάδα απείλησε όταν από λάθος της άμυνας της Παραγουάης ο Δουβίκας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά το "σκαφτό" σουτ του πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι.

Η ευκαιρία του Δουβίκα