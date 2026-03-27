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Σοκ για την Στρασμπούργκ που χάνει με σοβαρό τραυματισμό τον πρώτο της σκόρερ! 

Ποδόσφαιρο
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Ισχυρό πλήγμα για την Στρασμπούργκ που χάνει για την υπόλοιπη σεζόν τον Χοακίν Πανιτσέλι ο οποίος αποτελεί το βασικό επιθετικό της όπλο! 

Ο Αργεντινός σέντερ-φορ και πρώτος σκόρερ της Ligue 1 με 16 γκολ σε 27 συμμετοχές (σύνολο έχει πετύχει 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις)  τραυματίστηκε στην προπόνηση της εθνικής, ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με τη Μαυριτανία του Κοϊτά. 

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα ο Πανιτσέλι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες.

Θυμίζουμε πως η Στρασμπούργκ βρίσκεται στους 8 του UEFA Conference League και θα αντιμετωπίσει  την Μάιντς. Ο νικητής, δε, αυτου του ζευγαριού θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της ΑΕΚ με τη Ράγιο.

Σοκ για την Στρασμπούργκ που χάνει με σοβαρό τραυματισμό τον πρώτο της σκόρερ! 