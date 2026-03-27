Σοκ για την Στρασμπούργκ που χάνει με σοβαρό τραυματισμό τον πρώτο της σκόρερ! 

Ισχυρό πλήγμα για την Στρασμπούργκ που χάνει για την υπόλοιπη σεζόν τον Χοακίν Πανιτσέλι ο οποίος αποτελεί το βασικό επιθετικό της όπλο!

Ο Αργεντινός σέντερ-φορ και πρώτος σκόρερ της Ligue 1 με 16 γκολ σε 27 συμμετοχές (σύνολο έχει πετύχει 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις) τραυματίστηκε στην προπόνηση της εθνικής, ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με τη Μαυριτανία του Κοϊτά.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα ο Πανιτσέλι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες.

Θυμίζουμε πως η Στρασμπούργκ βρίσκεται στους 8 του UEFA Conference League και θα αντιμετωπίσει την Μάιντς. Ο νικητής, δε, αυτου του ζευγαριού θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της ΑΕΚ με τη Ράγιο.