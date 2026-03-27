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Βρήκε δίχτυα με το Ιράν ο Ταρέμι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με όμορφη ακροβατική προβολή, μετά από κεφαλιά στο δοκάρι, ο Μεντί Ταρέμι πέτυχε το 57ο γκολ του με την φανέλα της Εθνικής Ιράν, στην φιλική ήττα με 1-2 από την Νιγηρία σε αναμέτρηση, η οποία έγινε επί τουρκικού εδάφους.

 

Βρήκε δίχτυα με το Ιράν ο Ταρέμι (vid)