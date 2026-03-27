Βρήκε δίχτυα με το Ιράν ο Ταρέμι (vid)

Με όμορφη ακροβατική προβολή, μετά από κεφαλιά στο δοκάρι, ο Μεντί Ταρέμι πέτυχε το 57ο γκολ του με την φανέλα της Εθνικής Ιράν, στην φιλική ήττα με 1-2 από την Νιγηρία σε αναμέτρηση, η οποία έγινε επί τουρκικού εδάφους.

Goal!!



Iran don score 1



Iran 1 - 2 Nigeria



Taremi ( 67’ mins pic.twitter.com/KzlhPCl4ja — Football in Pidgin (@Honorablefip) March 27, 2026