Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Βρήκε δίχτυα με το Ιράν ο Ταρέμι (vid) 27-03-2026 17:37 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Ιράν ΠΡΟΣΩΠΑ Μεχντί Ταρεμί 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με όμορφη ακροβατική προβολή, μετά από κεφαλιά στο δοκάρι, ο Μεντί Ταρέμι πέτυχε το 57ο γκολ του με την φανέλα της Εθνικής Ιράν, στην φιλική ήττα με 1-2 από την Νιγηρία σε αναμέτρηση, η οποία έγινε επί τουρκικού εδάφους. Goal!! Iran don score 1 Iran 1 - 2 Nigeria Taremi ( 67’ mins pic.twitter.com/KzlhPCl4ja— Football in Pidgin (@Honorablefip) March 27, 2026 Μαζί μπορούν να ξεπεράσουν το 10%: Σε ποια έκανε την πρόταση-βόμβα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Δεν το περίμεναν ούτε οι δικοί του: Απόφαση - έκπληξη από τον Γιάνη Βαρουφάκη για τις εκλογές… instanews.gr Φάνηκε απ' το πρώτο φιλικό: Η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού… menshouse.gr Κουίζ «Μιλάτε ελληνικά;»: 10 λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά όμως 9/10 δεν ξέρουν τι σημαίνουν! Εσύ; menshouse.gr Το πάθημα με τον Μεϊτέ, έγινε μάθημα… menshouse.gr Τι συνέβη ξαφνικά με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο dailymedia.gr Έχετε καταλάβει γιατί ο Νίστρουπ έχει φάει τέτοιο κόλλημα με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν; menshouse.gr «Είσαι προκλητικός, ελπίζω ο κ. Παναγιωτάκης να βλέπει την εκπομπή»: Αποχώρησε έξαλλος απ’ την εκπομπή του Ζαχαρού ο Γιάννη Σγουρός dailymedia.gr Βρήκε δίχτυα με το Ιράν ο Ταρέμι (vid) SHARE