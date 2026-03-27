ΠΑΟΚ: Στη Νέα Μεσημβρία θα υποδεχθεί η Κ19 τον Παναθηναϊκό

Στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της Κ19 μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού (19/4 13:00).

Σε νέα έδρα θα λάβει χώρα το ντέρμπι της Super League K19, στο οποίο ο Δικέφαλος αναμένεται να «σφραγίσει» την κατάκτηση του τίτλου κόντρα στο «Τριφύλλι».

Στη Νέα Μεσημβρία και το Σάββατο 19 Απριλίου θα γίνει το εν λόγω παιχνίδι, καθώς στη Σουρωτή και στις εγκαταστάσεις του Λόλα, αναμένεται να γίνει το 17ο τουρνουά «Παναγιώτης Κατσούρης», στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει εν πολλοίς τον φετινό πρωταθλητή, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο +10 από τους «Πράσινους», με έξι ακόμα αγωνιστικές να απομένουν.

Παράλληλα, το ίδιο Σαββατοκύριακο -το πιο «γεμάτο» του PAOK Academy-, ο ΠΑΟΚ Β θα αντιμετωπίσει στην Καλαμαριά τον Νέστο, ενώ η «ασπρόμαυρη» Κ17 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό.

