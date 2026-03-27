Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν

Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής για τους ποδοσφαιριστές του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

"Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση (παιχνίδια διατήρησης μπάλας) και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε στο προπονητικό πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.

Τόσο αύριο, Σάββατο, όσο και την Κυριακή η προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί. "