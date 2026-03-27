Ισπανοί: Υψηλού κινδύνου το ματς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη

Ως υψηλού κινδύνου έκρινε η ισπανική Επιτροπή κατά της Βίας τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο την Μ. Πέμπτη.

Η Επιτροπή κατά της Βίας στην Ισπανία, μετά από σύσκεψη, έκρινε ότι το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ (9/4), για τα προημιτελικά του Conference League είναι υψηλού ρίσκου. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα παραμείνουν κλειστά. Επιπλέον η Ράγιο θα πρέπει να εξασφαλίσει χώρο ασφαλείας για του φίλους της ΑΕΚ που θα δώσουν το παρών στο ματς.

Τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν με ζώνη προελέγχου πριν την είσοδο στο γήπεδο. Ακόμα θα υπάρξει ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που θα επιτηρεί τους οπαδούς.

