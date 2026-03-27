Ισπανοί: Υψηλού κινδύνου το ματς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη

Η Επιτροπή κατά της Βίας στην Ισπανία, μετά από σύσκεψη, έκρινε ότι το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ (9/4), για τα προημιτελικά του Conference League είναι υψηλού ρίσκου. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα παραμείνουν κλειστά. Επιπλέον η Ράγιο θα πρέπει να εξασφαλίσει χώρο ασφαλείας για του φίλους της ΑΕΚ που θα δώσουν το παρών στο ματς.
Τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν με ζώνη προελέγχου πριν την είσοδο στο γήπεδο. Ακόμα θα υπάρξει ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που θα επιτηρεί τους οπαδούς.
⚽ Declarado de alto riesgo el Rayo Vallecano – AEK de Atenas del 9 de abril.@policia— Ministerio del Interior (@interiorgob) March 27, 2026
Medidas:
🚫 Sin venta de entradas en taquilla el día del choque.
🔒 Espacio seguro para la afición visitante.
👮♂️ Refuerzo policial y de los controles de acceso.
Deporte seguro. 🛡️🇪🇸 pic.twitter.com/e34dKy7k0V