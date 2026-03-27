ΑΕΚ: Δεν θα αγωνιστεί με την Ουγγαρία ο Βάργκα που επιστρέφει στην Αθήνα

Αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της Ουγγαρίας ο Μπάρναμπας Βάργκα λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ, που ταλαιπωρείται από κάκωση στην ποδοκνημική δεν θα συμμετάσχει στα δυο φιλικά παιχνίδια με την Σλοβενία το Σάββατο και την Ελλάδα την Τρίτη. Όπως αναφέρουν από την ομοσπονδία της Ουγγαρίας, ο παίκτης αποχώρησε καθώς έγινε σαφές πως ο τραυματισμός του δεν έχει αναρρώσει πλήρως.

Έτσι ο Βάργκα αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της εθνικής και προφανώς θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Θυμίζουμε πως ο Βάργκα αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με την Κηφισιά λόγω προβλήματος στον αστράγαλο. Πήγε στην Ουγγαρία και αφού υποβλήθηκε σε μαγνητική φάνηκε πως έχει υποστεί μια μικρή κάκωση στον αστράγαλο και πιο συγκεκριμένα στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαιο σύνδεσμο δεξιάς ποδοκνημικής.

Ο ίδιος δήλωνε πως δεν έχει πόνους και δεν υπήρχε σε πρώτη φάση ανησυχία. Μένει πλέον να δούμε την κατάσταση του αφού έρθει στην Αθήνα μετά την τελευταία εξέλιξη που τον θέτει εκτός για τα ματς της εθνικής του ομάδας. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ (4-5 Απριλίου) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.