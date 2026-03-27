Νέα αναβολή για τους 8 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα μέχρι τη δίκη

Λόγω ασθένειας ενός εκ των κατηγορουμένων, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης προχώρησε -για τρίτη φορά- στην αναβολή της δίκης για όσα συνέβησαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας, επαναπροσδιορίζοντάς την για τα μέσα Μαΐου.
Εις βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία τελεσθείσα από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση.
Μέχρι την πραγματοποίηση της δίκης, τους επιβλήθηκαν οι παρακάτω περιοριστικοί όροι:
- Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των αθλημάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων.
- Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται η αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα ΠΑΟΚ ανδρών.
- Υποχρέωση εμφάνισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας τους, δύο ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων και δύο ώρες μετά το τέλος των αγώνων.