Νέα αναβολή για τους 8 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα μέχρι τη δίκη

Απαγόρευση εισόδου επιβλήθηκε σε οκτώ άτομα που ενεπλάκησαν στην ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας απέναντι στον Λεβαδειακό.

Λόγω ασθένειας ενός εκ των κατηγορουμένων, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης προχώρησε -για τρίτη φορά- στην αναβολή της δίκης για όσα συνέβησαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας, επαναπροσδιορίζοντάς την για τα μέσα Μαΐου.

Εις βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία τελεσθείσα από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

Μέχρι την πραγματοποίηση της δίκης, τους επιβλήθηκαν οι παρακάτω περιοριστικοί όροι: