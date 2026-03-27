Χόντγκσον: Στα 78 του επιστρέφει στους πάγκους

Η προπονητική… συνταξιοδότηση αποδείχθηκε σύντομη για τον Ρόι Χόντγκσον, ο οποίος στα 78 του χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει στη δράση, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Μπρίστολ Σίτι.

Ο έμπειρος Άγγλος προπονητής δέχθηκε την πρόταση των «ρόμπινς» για να αντικαταστήσει τον Γκέρχαντ Στρούμπερ, σε μια περίοδο που η ομάδα αναζητά άμεσα αντίδραση. Η Μπρίστολ Σίτι βρίσκεται στη 16η θέση της Championship και μετρά έξι ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση στην αλλαγή προπονητή.

Παρά την ηλικία του, ο Χόντγκσον παραμένει ένας από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η καριέρα του εκτείνεται σε διάστημα πέντε δεκαετιών, έχοντας δουλέψει σε 22 διαφορετικές ομάδες και σε οκτώ χώρες, στοιχείο που αποδεικνύει τη διαχρονική του παρουσία και επιρροή στο άθλημα.