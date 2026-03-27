Χωρίς Σουκούρ το πανό με τους κορυφαίους της Τουρκίας – Όταν η πολιτική «σβήνει» έναν θρύλο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το εντυπωσιακό πανό που παρουσιάστηκε πριν από τη σέντρα στο «Besiktas Park», καθώς από αυτό έλειπε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου: ο Χακάν Σουκούρ.

Η Τουρκία επικράτησε της Ρουμανίας με 1-0 και συνεχίζει να ονειρεύεται την επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ, έχοντας μπροστά της το εμπόδιο του Κοσόβου. Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, εξαιτίας της συζήτησης που άνοιξε για το πανό των οπαδών.

Σε αυτό απεικονίζονταν οι παίκτες της σημερινής ομάδας δίπλα σε εκείνους που συμμετείχαν στο Μουντιάλ του 2002, όμως η απουσία του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας ήταν εμφανής. Ο Σουκούρ, με 51 γκολ σε 112 συμμετοχές και σπουδαία καριέρα με τη Γαλατασαράι, θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος Τούρκος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Η απουσία του δεν σχετίζεται με ποδοσφαιρικούς λόγους, αλλά με τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Η δημόσια στήριξή του στον Φετουλάχ Γκιουλέν και η ρήξη του τελευταίου με τον Ταγίπ Ερντογάν τον έφεραν σε δύσκολη θέση. Μετά τα γεγονότα του 2016 και το αποτυχημένο πραξικόπημα, το όνομά του βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Τουρκία και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω την περιουσία και την προηγούμενη ζωή του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησε να ξεκινήσει από την αρχή, αναλαμβάνοντας διάφορες δουλειές για να επιβιώσει, αποφεύγοντας παράλληλα τη δημοσιότητα λόγω απειλών.

Με αφορμή το πανό, ο ίδιος αντέδρασε μέσω social media, δημοσιεύοντας μια λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ της εθνικής Τουρκίας, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την «εξαφάνισή» του από τη συλλογική μνήμη.