Ό,τι δεν γνωρίζεις για την Παραγουάη: Ιησουίτες και ναυτικό χωρίς θάλασσα

Δέκα περίεργα και παράξενα για την σημερινή αντίπαλο της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου.

«Μες στην Παραγουάη, σε φίνο ακρογιάλι, θα στήσουμε τσαντίρι ζηλευτό» έγραψε ο μέγιστος Βασίλης Τσιτσάνης το 1931, μαθητής Γυμνασίου ακόμα. Το φωνογράφησε αρκετά χρόνια αργότερα το τραγούδι με τίτλο «Σε φίνο ακρογιάλι», χωρίς να τον νοιάζει το λάθος. Η Παραγουάη, αν την κοιτάξεις στο χάρτη, δεν έχει ακρογιάλια, διότι δεν έχει ακτογραμμές!

Ο στίχος αυτός είναι χαρακτηριστικός για το τι γνωρίζουμε εμείς για την Παραγουάη, που σήμερα τίθεται αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου σε φιλικό ματς. Δεν την ξέρουμε καθόλου αυτή την παράξενη και παρεξηγημένη χώρα της Νότιας Αμερικής, που δεν έχει θάλασσα αλλά έχει ναυτικό, που έχει… δύο σημαίες σε μία, που την έφτιαξαν καλόγεροι, που έκανε έναν αιματηρό πόλεμο για το τίποτα. Με την αφορμή του φιλικού ματς, λοιπόν, ορίστε δέκα περίεργα και παράξενα για την Παραγουάη.

1. Η χώρα των… καλόγερων

Η περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Παραγουάη ήταν μέρος της τεράστιας αυτοκρατορίας της Ισπανίας, όπως και όλη η Νότια Αμερική πλην της Βραζιλίας. Η δικαιοδοσία τους, βέβαια, στην περιοχή εκείνη, γεμάτη ζούγκλες και περιοχές που δεν είχαν πολύτιμα μέταλλα (άρα όχι άμεση αξία), ήταν τυπική και μόνο. Αυτό το εκμεταλλεύθηκαν Ιησουίτες καλόγεροι, οι οποίοι από τον 17ο αιώνα άρχισαν να οργανώνουν τους ντόπιους ιθαγενείς, τους Γκουαρανί, σ’ ένα δίκτυο αυτόνομων κοινοτήτων (reducciones).

Ήταν ένα είδος «θεοκρατικού σοσιαλισμού»: κοινή εργασία, εκπαίδευση, μουσική, προστασία από δουλεμπόρους. Η Ισπανία τελικά τους διέλυσε το 1767 γιατί… είχαν γίνει υπερβολικά επιτυχημένοι και αυτόνομοι. Οι βάσεις, όμως, είχαν μπει. Η Παραγουάη αναγνωρίστηκε σαν αυτόνομο κράτος στα μέσα της δεκαετίας του 1830 και ακόμα και σήμερα είναι η πιο θρησκευόμενη χώρα της Νότιας Αμερικής.

2. Ο Παραγουάης και το ναυτικό χωρίς θάλασσα

Η χώρα οφείλει το όνομά της στον ομώνυμο ποταμό, που είναι από τους μεγαλύτερους στη Νότια Αμερική. Η πρωτεύουσά της, η Ασουνσιόν, είναι χτισμένη στις όχθες του από το 1537, μια από τις παλιότερες πόλεις όλης της ηπείρου. Το ποτάμι (που συνδέεται με τον Παρανά και δίνει στη χώρα έξοδο στον Ατλαντικό Ωκεανό) είναι η «εθνική οδός» της χώρας. Για πολλές δεκαετίες υπήρχε μόνο ποτάμια οδός προς το εσωτερικό, κάτι που ανάγκασε τη χώρα να αναπτύξει… πολεμικό ναυτικό, ενώ δεν έχει θάλασσα. Ακόμα και σήμερα ο «ναύαρχος» θεωρείται πρόσωπο με μεγαλύτερο πρεστίζ από τον «στρατηγό».

3. Οι Γκουαρανί και οι Μενονίτες

Ακριβώς επειδή στη χώρα δεν βρέθηκε χρυσάφι, ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα (όπως αλλού), στην Παραγουάη δεν πήγαινε κανείς Ευρωπαίος μετανάστης, όπως στη Βραζιλία, την Αργεντινή, το Περού ή τη Χιλή. Και σήμερα το 95% του πληθυσμού της αποτελείται από απογόνους των ιθαγενών Γκουαρανί. Στις απομακρυσμένες περιοχές του Τσάκο βρίσκει κανείς και κοινότητες γερμανόφωνων Μενονιτών, οι οποίοι έχουν επιλέξει να ζουν τελείως απομονωμένα από τον πολιτισμό, έχουν δικά τους σχολεία και περιορισμένη αυτοδιοίκηση.

4. Ο δικτάτορας που έλεγχε τους γάμους

Από το 1814 ως το 1840 η χώρα βρέθηκε υπό τη διοίκηση του Χοσέ Γκασπάρ Ροντρίγκερς ντε Φράνσια, ενός από τους πιο παράξενους δικτάτορες που έφτασαν στο σημείο να διοικήσουν ένα κράτος. Ο κύριος αυτός εφάρμοσε ένα σύστημα… απαρτχάιντ πριν το απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής, οι γάμοι ελέγχονταν πλήρως, ώστε να μην αναμειγνύονται οι κάτοικοι με ισπανική καταγωγή με τους ιθαγενείς. Ήταν κάτι σαν «κλειστό κοινωνικό πείραμα».

5. Οι γυναίκες που έφτιαξαν τη χώρα

Από το 1864 ως το 1870 η Παραγουάη ενεπλάκη σ’ έναν αιματηρό πόλεμο που ονομάστηκε «Πόλεμος της Τριπλής Συμμαχίας», τα έβαλε μαζί με την Αργεντινή, την Βραζιλία και την Ουρουγουάη. Ο πόλεμος ουσιαστικά κατέστρεψε το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Μόνο το 10% των ενήλικων ανδρών επέζησε! Οι γυναίκες βγήκαν από τα σπίτια τους, δούλεψαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και κέρδισαν πολύ στην ανδρική εκτίμηση. Από τότε στην Παραγουάη η θέση της γυναίκας είναι πολύ ισχυρότερη σε σχέση με τις άλλες χώρες.

6. Ο πόλεμος για το πετρέλαιο που δεν υπήρχε

Η περιοχή του Τσάκο, όλο το βόρειο κομμάτι της χώρας, καταλαμβάνει πάνω από το 70% της έκτασής της αλλά είναι πολύ αραιοκατοικημένη (μόνο το 5% του πληθυσμού ζει εκεί). Η Παραγουάη την «κέρδισε» στον Πόλεμο του Τσάκο, έναν από τους λίγους στην περιοχή τον 20ο αιώνα (1932-35). Στον πόλεμο αυτόν μπήκε με μεγάλες προσδοκίες, διότι σύμφωνα με «έρευνες» η περιοχή αυτή ήταν γεμάτη πετρέλαιο, όπως και η διπλανή της Βολιβία. Τελικά θρήνησε περισσότερους από 80.000 νεκρούς και οικονομική καταστροφή για το τίποτα, νίκησε μεν, αλλά η περιοχή αποδείχτηκε ότι ήταν μόνο ζούγκλα χωρίς πετρέλαιο.

7. Η σημαία με τις δύο όψεις.

Η σημαία της Παραγουάης είναι η μοναδική στον κόσμο με διαφορετικά εμβλήματα στις δύο πλευρές. Η μία δείχνει το εθνικό οικόσημο και η άλλη ένα λιοντάρι με το σύνθημα «Ειρήνη και Δικαιοσύνη». Έτσι, λοιπόν, εξαρτάται τι βλέπεις από ποια μεριά τη βλέπεις να κυματίζει.

8. Το γκρίζο παρα-εμπόριο

Η πόλη Σιουδάδ ντελ Έστε (η πόλη της ανατολής, δηλαδή) είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά hubs της Νότιας Αμερικής για επανεξαγωγές. Μεγάλο μέρος του εμπορίου είναι ημι-νόμιμο ή «γκρίζο», με προϊόντα που περνούν προς Βραζιλία και Αργεντινή. Αυτό το κοντραμπάντο είναι παραδοσιακό στην περιοχή εδώ και αιώνες και οι κυβερνήσεις το έχουν σχεδόν νομιμοποιήσει, για να έχουν κάποια έσοδα από κάτι που, υπό κανονικές συνθήκες, περνάει κάτω από τα οικονομικά ραντάρ.

9. O μακροβιότερος δικτάτορας με τις γερμανικές ρίζες

Το 1954 ο Αλφρέντο Στρέσνερ, στρατιωτικός με γερμανικές ρίζες (φαίνεται και από το όνομά του) πήρε την εξουσία με πραξικόπημα, «εξελέγη» πρόεδρος χωρίς αντίπαλο και κυβέρνησε τη χώρα δικτατορικά ως το 1989, δηλαδή για 35 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ο μακροβιότερος δικτάτορας στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Φανατικός αντικομουνιστής και γρανάζι της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή, έδωσε καταφύγιο σε πολλούς Γερμανούς ναζιστές που ξέφυγαν από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσά τους και τον διαβόητο «γιατρό» Γιόσεφ Μένγκελε με τα ανατριχιαστικά του πειράματα.

10. Η ζωή για τη μπάλα

Το ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό σπορ, ομαδικό ή ατομικό, στο οποίο η χώρα έχει να επιδείξει κάποιες επιτυχίες. Εκεί, όμως, που οι Παραγουανοί υπερηφανεύονται ότι είναι υπερδύναμη είναι το futsal, Αποφάσισαν, όμως, να παίξουν μια παραλλαγή του που δεν είναι εγκεκριμένη από τη ΦΙΦΑ (χωρίς αράουτ, με αγωνιστικό χώρο που μοιάζει με του χόκεϊ επί πάγου), στην οποία είναι και πρωταθλητές κόσμου (από το 2023).