Μαρίν: «Ίσως ήταν η τελευταία μου ευκαιρία για Παγκόσμιο Κύπελλο - Στο επόμενο θα είμαι 34 ετών»

Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Ραζβάν Μαρίν, για την χαμένη ευκαιρία να βρεθεί η Ρουμανία στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Απογοήτευση επικρατεί στη Ρουμανία μετά την ήττα από την Τουρκία με 1-0 και τον οριστικό αποκλεισμό από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν εμφανώς στενοχωρημένος για την τρίτη αποτυχημένη απόπειρα της εθνικής του ομάδας να βρεθεί σε Μουντιάλ.

«Δυστυχώς, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε θυμωμένοι, απογοητευμένοι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, προχωράμε μπροστά, συνεχίζουμε την καριέρα μας και είναι σημαντικό να είμαστε υγιείς. Μας πονάει! Δεν είναι εύκολο. Θα συμπληρώσω 10 χρόνια με την εθνική ομάδα το φθινόπωρο και νομίζω ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που χάνω το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν έχω τι να κάνω, πρέπει να προχωρήσω, να είμαι υγιής. Ας δούμε τι θα κάνουμε την Τρίτη, καθώς μετά θα επιστρέψω στην ομάδα μου την ΑΕΚ, να τα δώσω όλα για να επιστρέψω σε ακόμα καλύτερη φόρμα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν η τελευταία του ευκαιρία για τελική φάση Μουντιάλ: «Ίσως ήταν η τελευταία μου ευκαιρία για Παγκόσμιο Κύπελλο. Το επόμενο θα είναι όταν θα είμαι 34 χρονών… Εύχομαι να είμαι υγιής».

Για την ψυχολογία της ομάδας μετά την ήττα, σημείωσε: «Δεν ειπώθηκαν πολλά, είναι δύσκολο να μιλήσεις μετά από μια τέτοια ήττα. Προσπαθήσαμε να μας δώσουμε κουράγιο, λέγαμε “κεφάλι ψηλά” και να προχωρήσουμε. Δεν πιστεύω ότι είναι η ώρα να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλο· σίγουρα ο καθένας ξέρει τι έκανε λάθος και πού. Δεν είναι η στιγμή για τέτοια πράγματα».