Τεστάρει δυνάμεις η Εθνική κόντρα στην Παραγουάη

Ευκαιρία δοκιμών για την Εθνική ομάδα, που δίνει φιλικό αγώνα με την Παραγουάη στο Καραϊσκάκη (21:00, ALPHA).

Μετά τον αποκλεισμό της από τα τελικά του Μουντιάλ, η Γαλανόλευκη στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη ημέρα, έχοντας μπροστά της το Nations League του φθινοπώρου, όπου για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία, έχοντας κληρωθεί με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Νωρίτερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια, δύο στο "παράθυρο" του Μαρτίου κι ακόμα δύο τον Ιούνιο.

Η αρχή γίνεται με την Παραγουάη, έναν δυνατό αντίπαλο που θα αγωνιστεί το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για δεύτερη φορά στην ιστορία τους αντιμέτωποι, καθώς η Ελλάδα την είχε αντιμετωπίσει ξανά σε φιλικό πριν 16 χρόνια, στο πλαίσιο της τότε προετοιμασίας της για το Μουντιάλ του 2010.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει αρκετά πράγματα, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του χωρίς προβλήματα. Ως γνωστόν απόντες είναι ο τραυματίας Ιωαννίδης, ανακλήθηκε η κλήση του Μιχαηλίδη που επίσης τραυματίστηκε, ενώ μόλις αποσύρθηκε ο Πέτρος Μάνταλος. Νέα πρόσωπα στις Εθνική οι Κοντούρης και Τσιφτσής.