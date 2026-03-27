Ανατροπή και θρίαμβος για την Βολιβία εναντίον του Σουρινάμ

Η Βολιβία πανηγυρίζει (νίκη με 2-1) και πλέον όλοι στρέφουν τα βλέμματα στον τελικό που θα κρίνει αν η χώρα της Λατινικής Αμερικής θα επιστρέψει στους χάρτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι Σουριναμέζοι αιφνιδίασαν στο 47’ με γκολ του Φαν Γκέλτερεν και φαινόταν να παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης.

Όμως οι «Λα Παζ» δεν πτοήθηκαν. Ο Πανιάγκουα ισοφάρισε στο 72’ και στο 79’ ο Μιγκελίτο εκτέλεσε ψύχραιμα το πέναλτι που έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.

Στον τελικό, η Βολιβία θα παίξει το Ιράκ, διεκδικώντας την τέταρτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η τελευταία παρουσία της ήταν το 1994 στις ΗΠΑ και τώρα θέλει να κάνει ένα νέο ταξίδι στα γήπεδα Μεξικού, Καναδά και ΗΠΑ.

Από την άλλη, το Σουρινάμ μένει με την πικρή γεύση της ήττας και θα χρειαστεί να περιμένει άλλη τετραετία για να κυνηγήσει την παρθενική συμμετοχή του σε Μουντιάλ.