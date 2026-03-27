Συγκινητική και σπουδαία κίνηση από τον Ιβάν Σαββίδη

Μια ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.

Παρά την απόσταση των περίπου 2.000 χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη, ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου» είναι στενά συνδεδεμένος με όσα συμβαίνουν τόσο στον σύλλογο όσο και στη Βόρεια Ελλάδα.

Η καθημερινή του ενημέρωση και το ενδιαφέρον του για την περιοχή επιβεβαιώνονται έμπρακτα μέσα από τις ενέργειές του, όπως αυτή την φορά

Πρόσφατα, δέχθηκε ένα μήνυμα από έναν πατέρα στην Κοζάνη, ο οποίος βρισκόταν σε απόγνωση. Ο γιος του, μόλις 25 ετών, είχε διαγνωστεί με μια σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου και πρέπει άμεσα να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για θεραπεία. Η οικογένεια δίνει έναν δύσκολο αγώνα για τη συγκέντρωση του απαραίτητου ποσού.

Η ανταπόκριση του Ιβάν Σαββίδη ήταν άμεση. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών.

Ο πατέρας του νεαρού, Σάββας Περτσινίδης, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα. Όπως ανέφερε, είχε αρχικά ζητήσει απλώς υπογεγραμμένες φανέλες των παικτών του ΠΑΟΚ για να τις δημοπρατήσει, χωρίς να θέλει να φέρει τον πρόεδρο σε δύσκολη θέση ζητώντας χρήματα. Ωστόσο, η ανταπόκριση που έλαβε ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στο μήνυμά του, μεταξύ άλλων, τόνισε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τη βοήθεια που έλαβε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αν εσύ βρήκες την ψυχή σου στον ΠΑΟΚ, εγώ στον ΠΑΟΚ χρωστάω τη ζωή του παιδιού μου».

Ολόκληρο το μήνυμα προς τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ

«Αγαπημένε μου Πρόεδρε, όχι δεν θα σου γράψω ένα τυπικό ευχαριστήριο, ούτε θα μπω στην διαδικασία του ChatGPT με βαρύγδουπες εκφράσεις. Θα σου μιλήσω με λόγια καρδιάς, όπως ξέρουμε να κάνουμε εμείς οι Πόντιοι. ⠀

Δεν σε γνωρίζω και πιθανότατα να μην σε δω ποτέ από κοντά. Aπό την απόγνωσή μου, είχα το θάρρος (ίσως και το θράσος!), να σου στείλω ένα e-mail και να σου ζητήσω βοήθεια, μιας και το παιδί μου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και επειδή δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ζητώντας χρήματα, σου ζήτησα μερικές υπογεγραμμένες φανέλες των ποδοσφαιριστών σου, προκειμένου να τις δημοπρατήσω. ⠀

Και εσύ αμέσως έβαλες στον ερανικό λογαριασμό μας ένα σεβαστό χρηματικό ποσό. Ειλικρινά, δεν ξέρω πως να σε ευχαριστήσω; Η Παναγία Σουμελά να σου ανταποδώσουν το καλό που μου έκανες. Θα σε ευγνωμονώ αιώνια!⠀

Υ.Γ. Κι αν εσύ βρήκες την ψυχή σου στον ΠΑΟΚ, όπως είχες δηλώσεις κάποτε, εγώ στον ΠΑΟΚ χρωστάω την ζωή του παιδιού μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ!».⠀

Όποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει, έχει την δυνατότητα να καταθέσει χρήματα στον παρακάτω λογαριασμό. Επειδή είναι Ερανικός, δεν έχει επιπλέον χρεώσεις:⠀

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Αριθμός Λογαριασμού: 6238171042982 ⠀

IBAN: GR 0601712380006238171042982⠀

Δικαιούχος: Περτσινίδης Δημήτριος Σάββας⠀

Iris: 6989234366⠀

Κωδικός BIC της Τράπεζας Πειραιώς για όσους είναι από το εξωτερικό: PIRBGRAA.