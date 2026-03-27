Τα ζευγάρια των playoffs για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Η μάχη για τα τελευταία εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπαίνει στην τελική της ευθεία, αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των playoffs.

Οκτώ εθνικές ομάδες παραμένουν στη διεκδίκηση των τεσσάρων θέσεων που οδηγούν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, με τα πάντα να κρίνονται σε μονούς αγώνες.

Τα παιχνίδια των τελικών των playoffs θα διεξαχθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου, με κοινή ώρα έναρξης στις 21:45, και ο νικητής κάθε αγώνα εξασφαλίζει απευθείας την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση μεταξύ Σουηδίας και Πολωνίας, καθώς οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στα playoffs του προηγούμενου Μουντιάλ, με την Πολωνία να παίρνει τότε την πρόκριση. Αυτή τη φορά, οι Σκανδιναβοί θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν τη ρεβάνς.

Αναλυτικά τα ζευγάρια

Βοσνία-Ιταλία (όμιλος με Καναδά, Κατάρ, Ελβετία)

Σουηδία-Πολωνία (όμιλος με Ιαπωνία, Ολλανδία, Τυνησία)

Κόσοβο-Τουρκία (όμιλος με Αυστραλία, ΗΠΑ, Παραγουάη)

Τσεχία-Δανία (όμιλος με Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Μεξικό)