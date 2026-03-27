Συνεχίζει με Σλοτ η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Άρνε Σλοτ, παρά την έντονη φημολογία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι «Reds» συνεχίζουν κανονικά τον σχεδιασμό τους με τον Ολλανδό τεχνικό στον πάγκο, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πρότζεκτ του.

«Η Λίβερπουλ θα συνεχίσει με τον Άρνε Σλοτ, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή προπονητή. Σχεδιάζουν μαζί του και θέλουν να του δώσουν το κατάλληλο ρόστερ για να πετύχει».

Παρά τη μέτρια φετινή πορεία στην Premier League και την κριτική που έχει δεχθεί, ο Σλοτ είναι βασικό κομμάτι του πλάνου, με τη διοίκηση να στηρίζει τη φιλοσοφία και τη δουλειά του ενόψει της επόμενης σεζόν.