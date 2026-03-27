Πινέδα non stop: Παίζει πάντα, ήδη καταγράφει προσωπικό ρεκόρ τετραετίας στην ΑΕΚ σε λεπτά συμμετοχής! 

Ο Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες στο τακτικό σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Μεξικανό να παίζει non stop από τα τέλη Ιουλίου και πάντοτε σε υψηλά στάνταρ απόδοσης!

Είναι εντυπωσιακό πως ο Ορμπελίν, ήδη καταγράφει προσωπικό ρεκόρ τετραετίας στην ΑΕΚ σε λεπτά συμμετοχής. Με τα 85' λεπτά που αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, ξεπέρασε την κορυφαία του επίδοση που είχε καταγραφεί τη σεζόν 23/24. Τότε, είχε 3.178' λεπτά συμμετοχής με 4 γκολ, 3 ασίστ. Την πρώτη του σεζόν (22/23), χωρίς Ευρώπη, είχε 2.839' λεπτά με 10 γκολ, 4 ασίστ, ενώ πέρυσι 2.357' λεπτά με 1 γκολ, 5 ασίστ.

Τα 3.199' που μετρά ήδη φέτος, πέραν του ότι είναι προσωπικό ρεκόρ τετραετίας (ανά περίοδο) σε λεπτά συμμετοχής, είναι και μια από τις καλύτερες του επιδόσεις ever. Τα περισσότερα λεπτά που έχει αγωνιστεί σε μια περίοδο ήταν τη σεζόν 16/17 με την Τσίβας (3.862') ενώ η δεύτερη καλύτερη του επίδοση ήταν τα 3.236' το 20/21 με την Κρουζ Αζούλ. Επισόσεις όμως, που αν κυλήσουν όλα νορμάλ, αναμένεται να τις ξεπεράσει και αυτές αφού μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ έχει ακόμα 6 παιχνίδια για τα πλέι-οφ συν δύο... μίνιμουμ για το Conference, αυτά με την Ράγιο.

Από εκεί και πέρα ο Πινέδα βρίσκεται μέσα στην τετράδα των παικτών της ΑΕΚ φέτος με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής (Θωμάς Στρακόσα 3.630', Λάζαρος Ρότα 3.503', Φιλίπε Ρέλβας 3.438', Ορμπελίν Πινέδα 3.199') με τις 42 συμμετοχές που καταγράφει μάλιστα να δείχνουν πως παίζει... πάντα και ουσιαστικά έχει απουσιάσει μόλις από τρία παιχνίδια. Αυτό με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα όπου εξέτισε τις κάρτες του και από δυο ματς Κυπέλλου με Παναιτωλικό και Ηλιούπολη.

Το ακόμα πιο σημαντικό πάντως για την ΑΕΚ, είναι ότι παίζει σε υψηλά στάνταρ απόδοσης και στην μετά Ματίας Αλμέιδα εποχή. Ο Πινέδα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, παίζοντας μονίμως στο δίδυμο του άξονα και συνήθως με τον Ραζβάν Μαρίν πλάι του - με τον οποίο έχει αποκτήσει εξαιρετική χημεία - έχει έναν ρόλο box to box τον οποίο εξυπηρετεί εξαιρετικά και στις δυο μεριές του γηπέδου. H ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του που φτάνει το 90%, το 54% που καταγράφει σε κερδισμένες μονομαχίες, οι 5.5 ανακτήσεις μπάλας ανά αγώνα στην Super League (6.3 ανακτήσεις μετρά στην Ευρώπη), ειναι κάποια ενδεικτικά στοιχεια για την συνεισφορά του.

Τα 4 γκολ που έχει πετυχει και οι ισάριθμες ασίστ που έχει μοιράσει είναι άλλο ένα δείγμα των όσων προσφέρει, ωστόσο υπάρχουν και πράγματα που κάνει μέσα στο γήπεδο, οπως να συνδέει ολες τις γραμμές μεταξύ τους με έναν μοναδικό τρόπο αποτελώντας πάντοτε ένα στήριγμα για τον συμπαίκτη του, που δεν τον καθιστούν απλά πολύτιμο αλλά ίσως, το πιο ολοκληρωμένο χαφ του πρωταθλήματος!