Ντεσάμπ: «Η Βραζιλία είναι μέρος της ποδοσφαιρικής Ιστορίας»

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, απέφυγε να σχολιάσει τα περί διαδοχής του από τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας και λίγες ώρες πριν την φιλική αναμέτρηση με την Βραζιλία (26/3, 22:00 στο Φόξμπορο των ΗΠΑ), αναφέρθηκε στους στόχους του με τους «πετεινούς».

«Πρέπει να προσαρμοσθούμε. Έχουμε δύο αγώνες, τους οποίους δεν θα παίξουμε σε βέλτιστες συνθήκες, όπως ακριβώς ο αντίπαλός μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, όπως και για τον αγώνα της Κυριακής (σ.σ. εναντίον της Κολομβίας). Προφανώς, είναι η ώρα να μοιράσουμε τον χρόνο παιχνιδιού. Με αυτούς τους δύο αγώνες τόσο κοντά, ο στόχος είναι να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες στο γήπεδο», σχολίασε ο Ντεσάμπ και πρόσθεσε:

«Ο αγώνας με την Βραζιλία, είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τότε που παίξαμε τελευταία φορά. Η Βραζιλία είναι κάτι πολύ σημαντικό, έχει απήχηση σε πολλούς ανθρώπους. Είναι μέρος της Ιστορίας του ποδοσφαίρου. Είναι φιλικός αγώνα, αλλά και με κύρος».

Αναφερόμενος στον Κιλιάν Μπαπέ, αλλά και στην φημολογία για την διαδοχή του, ο Γάλλος εκλέκτορας, τόνισε πως «Μπορεί να είναι βασικός, μπορεί να μπει ως αλλαγή. Αλλά δεν μπορεί να παίξει ολόκληρο τον αγώνα. Η Βραζιλία έχει παίκτες και ο στόχος είναι να κερδίζει αγώνες και να μην παίρνει ρίσκα. Έρχονται μερικοί πολύ σημαντικοί αγώνες. Συνήθως δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του προέδρου. Περνάω αρκετό χρόνο μαζί του για να του μιλήσω. Εστιάζω σε αυτό που είναι σημαντικό για εμένα. Σήμερα, αύριο. Είστε ελεύθεροι να... φτιάξετε τις δικές σας ιστορίες. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω την ενέργειά μου σε αυτό. Κάθε αγώνας παρέχει πληροφορίες. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μάρκετινγκ. Είναι μέρος της ζωής. Προσαρμοζόμαστε και η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στο γήπεδο, δίνοντάς μας κάποιες γνώσεις. Ο τελευταίος αγώνας ήταν πριν από τέσσερις μήνες (σ.σ. νίκη με 3-1 στο Αζερμπαϊτζάν). Ό,τι συμβεί την Πέμπτη ή την Κυριακή θα μας είναι χρήσιμο σε σχέση με τον Ιούνιο. Ό,τι είναι πίσω μας, είναι πίσω μας. Δεν σκέφτομαι να κάνω μια καλή έξοδο. Η φιλοδοξία είναι να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά. Δεν είμαι νοσταλγικός. Το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την εθνική ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο».