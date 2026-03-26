Οι Σέρβοι αποθεώνουν Γιόβιτς και τον βλέπουν βασικό με την Ισπανία - «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό», λέει ο ίδιος 

Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση φέτος έχοντας πετύχει 20 γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ και αυτό αναγνωρίζεται από τους συμπατριώτες του.

Η ιστοσελίδα «Mozzart Sport» τονίζει πως ο Γιόβιτς «βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα σκοραρίσματος από όλους τους Σέρβους επιθετικούς» και εκτιμά πως χτυπά την πόρτα της ενδεκάδας εν όψει του μεγάλου φιλικού που θα δώσουν οι Πλάβι αύριο Παρασκευή (27/3) με την Ισπανία στο «Θεράμικα» (22:00).

«Ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αγωνίζεται σε ένα δυνατότερο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα σκοραρίσματος από όλους τους Σέρβους επιθετικούς, χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας: σκόραρε 20 γκολ σε 37 αγώνες για την ΑΕΚ αυτή τη σεζόν, μια επίδοση που δεν είχε από την πρώτη του θητεία στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Δεδομένου ότι ήταν περιορισμένος σε λεπτά συμμετοχής και απόδοση στις προηγούμενες ομάδες του, ο Γιόβιτς στην εθνική ομάδα της Σερβίας ερχόταν κυρίως από τον πάγκο. Έκανε 50 εμφανίσεις και δεν ήταν βασικός σε 33. Κατά μέσο όρο, ο Λούκα έχει παίξει 42 λεπτά ανά αγώνα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Η εντύπωση είναι πολύ μικρή για έναν επιθετικό τέτοιων χαρακτηριστικών, θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ περισσότερα. Αλλά δεν είναι πολύ αργά», σημειώνουν στην Σερβία.

«Περιμένω θετικό αποτέλεσμα, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό»

Ο ίδιος ο Λούκα Γιόβιτς σε δηλώσεις που παραχώρησε στο πλαίσιο της βράβευσης του για τις 50 συμμετοχές με το εθνόσημο, αναφέρθηκε στην φιλική μάχη με την Ισπανία τονίζοντας: «Επιστρέφω στην Ισπανία. Περιμένω ένα θετικό αποτέλεσμα, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ελπίζω να παίξουμε έναν καλό αγώνα». Στη συνέχεια στάθηκε στην τιμητική βράβευση: «Ειλικρινά, είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να φτάσω σε αυτόν τον αριθμό συμμετοχών για την εθνική μας ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει οκτώ χρόνια από το ντεμπούτο μου. Έπαιξα σε τρεις μεγάλες διοργανώσεις, υπήρχαν πολλές προκλήσεις και σημαντικοί αγώνες. Έχουμε να πετύχουμε νέες νίκες στο μέλλον, πράγμα που σημαίνει ότι έρχονται νέες μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό», ενώ κατέληξε για το κλίμα στην εθνική ομάδα: «Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, όπως πάντα. Αυτή είναι η δεύτερη συγκέντρωση μας με τον νέο προπονητή. Συνηθίζουμε ο ένας τον άλλον, προσπαθούμε να υιοθετήσουμε τις απαιτήσεις που μας θέτει ο προπονητής και ελπίζουμε ότι θα προετοιμαστούμε καλά για τους επερχόμενους αγώνες».

Ο Λούκα Γιόβιτς, που έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρών της Σερβίας στις 4 Ιουνίου του 2018 σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Χιλή, έχει πετύχει 11 γκολ με τους Πλάβι σε 50 παιχνίδια.