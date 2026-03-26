Socca Premier League: Τέλος Α' Φάσης και πλώρη... για crossovers!

Η κανονική διάρκεια της πρώτης Socca Premier League ολοκληρώθηκε έπειτα από 18 αγωνιστικές από τις 20 ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με το σκηνικό πλέον να μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 17-19 Ιουνίου θα κριθούν τα πάντα για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Φάση των Final Crossovers.

Η τελευταία αγωνιστική είχε όλα όσα θα περίμενε κανείς από ένα φινάλε τέτοιας διοργάνωσης, με το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Cometas και W Rizz να ξεχωρίζει. Οι «χαρταετοί» έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασαν την απόδοσή τους και με μια μεγάλη νίκη κατάφεραν όχι μόνο να πάρουν το αποτέλεσμα, αλλά και να σκαρφαλώσουν για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή της βαθμολογίας, στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που έκανε εκπληκτική σεζόν και είχε σημαντικές απουσίες σε αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα 3 αγώνες εξ’ αναβολής και με την ολοκλήρωσή τους, αν η WRizz πάρει τους 3 βαθμούς στο δικό της παιχνίδι, θα κλείσει την βαθμολογία με τους ίδιους στην κορυφή.

Στη μάχη της κορυφής παρέμεινε και η San Antonio, η οποία χρειάστηκε υπομονή και επιμονή απέναντι στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική ΠΑΣ Νάξου. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το γκολ στο 40ό λεπτό να δίνει τη λύση και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, κρατώντας την ομάδα σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση.

Την ίδια ώρα, στη «μάχη» για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, η Bandoleros έκανε αποφασιστικό βήμα, επικρατώντας των Apache με 8-6.

Εξίσου δραματική ήταν και η κατάσταση στη ζώνη του υποβιβασμού, όπου τίποτα δεν κρίθηκε εύκολα. Οι Vourlismenoi πήραν τεράστια νίκη απέναντι στους Unlucky Strikers, με τον Στάθη Κιζύλη να βρίσκει δίχτυα στα τελευταία λεπτά και να χαρίζει ένα αποτέλεσμα που τους δίνει σημαντική «ανάσα» στη βαθμολογία. Παράλληλα, η Red Bull Alimos έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί δέκα αγωνιστικών, επιστρέφοντας στις νίκες και αποκτώντας ξανά ελπίδες για τη συνέχεια.

Χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, Αλκοολικός Αστέρας, Brodios, Los Fiorentinos και Smixiside έκλεισαν ιδανικά την κανονική διάρκεια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά τους και χτίζοντας ψυχολογία ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν. Ιδιαίτερη μνεία στην Brodios που πραγματοποίησε έναν φανταστικό δεύτερο γύρο και με την επικράτηση απέναντι στην Klika X Favela αφενός την ξεπέρασαν βαθμολογικά, αφετέρου έστειλαν ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι βλέψεις της είναι πολύ υψηλές.

Πριν τα Final Crossovers του Ιουνίου, οι 20 ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στο Socca League Cup, το Πανελλήνιο Κύπελλο Socca που σε πολλές πόλεις έχει ήδη ξεκινήσει ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ξεκινά στις 20 Απριλίου.