ΜΜΕ Ρουμανίας: Βασικός με Τουρκία ο Μαρίν - Μπαίνει στο top20 των παικτών, με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική

Με τον Ραζβάν Μαρίν στην βασική της ενδεκάδα θα παραταχθεί απόψε η εθνική Ρουμανίας στη μάχη με την Τουρκία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύμφωνα με όσα εκτιμούν τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θα ξεκινήσει στον άξονα τον διεθνή μέσο της ΑΕΚ ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καταγράφοντας φέτος με την Ένωση 6 γκολ και 9 ασίστ σε 40 παιχνίδια.

Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα digisport μάλιστα, ο Ραζβάν Μαρίν, που μετρά 72 συμμετοχές με το εθνόσημο, μετά το σημερινό παιχνίδι θα φτάσει τις 73 και θα μπει στη 20άδα των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα καθώς θα πιάσει τους Τσαματάρου, Ταταρουσάνου και Κοσμίν Κόντρα.

Η κορυφαία τετράδα όλων των εποχών, αποτελείται από τους Ντορινέλ Μουντεάνου (134), Γκεόργκε Χάτζι (124), Γκίκα Ποπέσκου (115) και Ραζβάν Ρατ (113).

Με Σλοβακία ή Κόσοβο για μια θέση στο Μουντιάλ η Ρουμανία, αν περάσει την Τουρκία

Η αναμέτρηση Τουρκία - Ρουμανία θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο της Μπεσίκτας (19:00, Novasports Extra 4). Αν οι Ρουμάνοι περάσουν θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία ή Κόσοβο για μια θέση στο Μουντιάλ. Ολα τα παιχνίδια των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θυμίζουμε ειναι μονά.