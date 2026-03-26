Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για το... μπαμ στα πλέι οφ

Οι Πράσινοι μπαίνουν με μεγάλο μειονέκτημα στα πλέι οφ, καθώς βρίσκονται στο -11 από την κορυφή όπου βρίσκεται η ΑΕΚ, στο -9 από τον 2ο Ολυμπιακό και στο -8 από τον 3ο ΠΑΟΚ.
Όπως είναι φυσικό, μέσα σε μόλις έξι παιχνίδια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν τέτοιες διαφορές, ιδίως όταν υπάρχουν μόνο ντέρμπι.
Κάπως έτσι είναι λογικό ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data, έχοντας αναλύσει 10.000 δεδομένα να εκτιμάει ότι ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην θέση όπου βρίσκεται και σήμερα, με ποσοστό 92,2%.
Λιγοστές, αλλά όχι ανύπαρκτες οι πιθανότητες του Τριφυλλιού για την 3η θέση, ιδίως αν φύγει με διπλό στην πρεμιέρα από την Τούμπα. Το ποσοστό των Πρασίνων φτάνει στο 6,7%, ενώ στα όρια του... στατιστικού απίθανου είναι το ενδεχόμενο τόσο της 2ης θέσης, όσο και της κατάκτησης του τίτλου, αφού δίνεται μόλις 0,1%.