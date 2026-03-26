Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για το... μπαμ στα πλέι οφ

O «υπερυπολογιστής» του Football Meets Data θεωρεί σχεδόν βέβαιο τον τερματισμό του Παναθηναϊκού στην 4η θέση, χωρίς να αποκλείει ωστόσο το... θαύμα.

Οι Πράσινοι μπαίνουν με μεγάλο μειονέκτημα στα πλέι οφ, καθώς βρίσκονται στο -11 από την κορυφή όπου βρίσκεται η ΑΕΚ, στο -9 από τον 2ο Ολυμπιακό και στο -8 από τον 3ο ΠΑΟΚ.

Όπως είναι φυσικό, μέσα σε μόλις έξι παιχνίδια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν τέτοιες διαφορές, ιδίως όταν υπάρχουν μόνο ντέρμπι.

Κάπως έτσι είναι λογικό ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data, έχοντας αναλύσει 10.000 δεδομένα να εκτιμάει ότι ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην θέση όπου βρίσκεται και σήμερα, με ποσοστό 92,2%.

Λιγοστές, αλλά όχι ανύπαρκτες οι πιθανότητες του Τριφυλλιού για την 3η θέση, ιδίως αν φύγει με διπλό στην πρεμιέρα από την Τούμπα. Το ποσοστό των Πρασίνων φτάνει στο 6,7%, ενώ στα όρια του... στατιστικού απίθανου είναι το ενδεχόμενο τόσο της 2ης θέσης, όσο και της κατάκτησης του τίτλου, αφού δίνεται μόλις 0,1%.