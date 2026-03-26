Εντυπωσιακή εξάρα της Μπαρτσελόνα εναντίον της Ρεάλ και αγκαλιά με τα ημιτελικά

Οι φιλοξενούμενες μπήκαν με φόρα από τα πρώτα λεπτά και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων πολύ νωρίς, δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις τους.
Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε προσωρινά, όμως η Μπαρτσελόνα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, βρίσκοντας συνεχώς λύσεις στην επίθεση και ανεβάζοντας το σκορ σε μεγάλα επίπεδα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός, με τις Καταλανές να συνεχίζουν να δημιουργούν και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη και την πρόκριση.
Το τελικό 6-2 αφήνει ελάχιστα περιθώρια αλλαγής εικόνας για τη ρεβάνς, η οποία αναμένεται τυπική διαδικασία.