Μπαπέ: «Ψέμματα ότι στη Ρεάλ εξέτασαν το λάθος γόνατο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ είπε να βάλει τέλος στα σενάρια γύρω από τον «ντόρο» που έχει ξεσπάσει σχετικά με τη λάθος διάγνωση της Ρεάλ Μαδρίτης στο τραυματισμένο του γόνατο.

Μεγάλος «ντόρος» έχει ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την. γκάφα της Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει μαγνητική σε λάθος γόνατο στον Μπαπέ τον περασμένο Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα ο Γάλλος σταρ να ταλαιπωρείται συχνά-πυκνά από προβλήματα τραυματισμών.

Ωστόσο ο Γάλλος άσος τόνισε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, ούτε στο δεξί, αλλά ούτε και στο αριστερό του γόνατο, σχολιάζοντας πως τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί λάθους του ιατρικού επιτελείου είναι ψευδείς!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που μετανιώνει. Εστιάζω στο παρόν και στο άμεσο μέλλον. Είμαι χαρούμενος που αισθάνομαι καλά και τα δυο μου γόνατα. Σε έναν βαθμό το οφείλω στην ομάδα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, υγιής.

Οι πληροφορίες που ισχυρίζονταν ότι μου εξέτασαν το λάθος γόνατο είναι ψευδείς. Ίσως ευθύνομαι κι εγώ εμμέσως επειδή όταν δεν μιλάς, όλοι εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντα είχαμε ξεκάθαρη επικοινωνία με τη Ρεάλ».