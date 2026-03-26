Ρόμπερτσον για Σαλάχ: «Μοχάμεντ, σε ευχαριστώ, είσαι αξεπέραστος»

Ο Ρόμπερτσον έκανε post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μετά τα νέα για τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του Αιγύπτιου σταρ, έγραψε ένα πολύ συγκινητικό κείμενο για να εκφράσει όσα ένιωσε με το άκουσμα της είδησης για αποχώρηση του από την Λίβερπουλ.

«Μοχάμεντ, σε ευχαριστώ. Εννέα από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, με απίστευτες αναμνήσεις εντός και εκτός γηπέδου. Ήταν χαρά μου να σε βλέπω να γίνεσαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνεις και ένας από τους σπουδαιότερους που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Η νοοτροπία σου είναι απαράμιλλη και πολλοί θα έπρεπε να πάρουν παράδειγμα. Πίεζες τον εαυτό σου στα όριά του κάθε μέρα και πάντα απαιτούσες περισσότερα, τόσο από εσένα όσο και από τους άλλους.

Ήταν χαρά μου να μοιραζόμαστε το γήπεδο για τόσο καιρό, αλλά ακόμη μεγαλύτερη να σε αποκαλώ φίλο. Αξίζεις έναν αποχαιρετισμό αντάξιο της θέσης σου στη Λίβερπουλ: του κορυφαίου. Αξεπέραστος».