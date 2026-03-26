Έγινε και αυτό: Απαγόρευση social media στην εθνική Γκάνας

Σε αυστηρό μοντέλο πειθαρχίας βρίσκεται η εθνική ομάδα της Γκάνας, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να απαγορεύσει κάθε επαφή των ποδοσφαιριστών με τους φιλάθλους.

Για την ακρίβεια δεν αφήνει τους παίκτες να έχουν επικοινωνία μέσω των μέσων Social Media, ενόψει των φιλικών αγώνων με την Αυστρία και τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως βίντεο, φωτογραφίες ή stories, ούτε να αλληλεπιδρούν διαδικτυακά με το κοινό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο προπονητικό καμπ.

Από την άφιξη της αποστολής και έπειτα, δεν έχει υπάρξει καμία δραστηριότητα των διεθνών ποδοσφαιριστών στα social media, κάτι που επιβεβαιώνει την αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού.

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται μόνο για προσωπική επικοινωνία με τις οικογένειές τους.