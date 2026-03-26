Χόιλουντ: «Δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω»

Ο Χόιλουντ άνοιξε την καρδιά του για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθε πως το κεφάλαιο της καριέρας του είχε ουσιαστικά κλείσει.

Ο Δανός επιθετικός, που παίζει στη Νάπολι, φαίνεται να έχει βρει ξανά τον εαυτό του. Όπως δήλωσε, το νέο περιβάλλον τον βοήθησε να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και, κυρίως, την αγάπη του για το παιχνίδι.

«Εδώ έχω ξαναβρεί την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι δέχθηκε έντονη κριτική, ακόμα και από τη Δανία, όπου αρκετοί είχαν αρχίσει να αμφισβητούν τις δυνατότητές του. Ωστόσο, ο ίδιος παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο του.

«Ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα επιμονής και ψυχικής δύναμης».