Οι ελληνικές ομάδες που σήκωσαν μεταγραφικά… μανίκια στο Άμστερνταμ

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τους συλλόγους της Super League που έδωσαν το παρών στο παγκόσμιο φόρουμ του «TranferRoom» που έλαβε χώρα στην ολλανδική πρωτεύουσα.

Μπορεί μέχρι το καλοκαιρινό παζάρι να υπάρχει ακόμα μπόλικος δρόμος, ωστόσο μεταγραφικά μανίκια σηκώθηκαν το διήμερο (23-24 Μαρτίου) στο Άμστερνταμ.

Στην ολλανδική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο φόρουμ του «TransferRoom» με τρεις ομάδες της ελληνικής Super League (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Κηφισιά) να κάνουν…check in.

Τι ακριβώς είναι το «TransferRoom» και πώς λειτουργεί;

Πρόκειται για την διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα που παρουσιάζει ανά πάσα ώρα και στιγμή στους συλλόγους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για μεταγραφή (ή για δανεισμό) και συμβάλλει τα μέγιστα στην απευθείας επικοινωνία μεταξύ των ομάδων.

Περισσότεροι από 800 σύλλογοι από 130 πρωταθλήματα, 70 χώρες και 600 μανατζερικά γραφεία, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων ομάδες της ποδοσφαιρικής ελίτ της Ευρώπης (Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Γιουβέντους, Ιντερ, Μίλαν, Μονακό κ.α.).

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του TransferRoom έχουν γίνει - από το 2017 – 10.000 μεταγραφικά deals.

Για τους μεγαλύτερους συλλόγους, χρησιμοποιείται κυρίως για να βρίσκουν εύκολα συλλόγους να παραχωρούν τους ποδοσφαιριστές.

Οι ομάδες που κλείνουν συμμετοχή στα φόρουμ του «TransferRoom», δηλώνουν ποιους συλλόγους επιθυμούν να συναντήσουν στα τραπέζια που δημιουργούνται.

Εκεί διεξάγονται συνομιλίες διάρκειας 15-18 λεπτών μεταξύ εκπροσώπων των κλαμπ, στις οποίες ανταλλάσσονται λεπτομέρειες και ξεκαθαρίζονται οι προθέσεις για παίκτες, είτε προς πώληση, είτε προς αγορά, ή για πιθανές άλλες συνεργασίες μεταξύ δύο συλλόγων.