ΑΕΚ: Βράβευσε τον Γιόβιτς η Σερβία (pic)

Τιμητική διάκριση για τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος βραβεύτηκε από την Ομοσπονδία της Σερβίας για την αφοσίωσή του στην εθνική , συμπληρώνοντας 50 παιχνίδια με το εθνόσημο.

Ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ που έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρών της Σερβίας στις 4 Ιουνίου του 2018 σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Χιλή και έχει πετύχει 11 γκολ με τους Πλάβι, παρέλαβε το βραβείο του μαζί με τους Σεργκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και Στραχίνια Πάβλοβιτς που επίσης τιμήθηκαν για τον ίδιο λόγο. Η βράβευση έγινε παρουσία του Προέδρου Ντράγκαν Ντιάιτς, του γενικού γραμματέα Μπράνκο Ραντούικο, του επιλογέα της εθνικής ομάδας Βέλικο Πάουνοβιτς, του τεχνικού συντονιστή Νίκολα Λαζέτιτς και των μελών της εθνικής ομάδας και των μελών του επαγγελματικού επιτελείου.

Στο σχετικό ποστ η Ομοσπονδία της Σερβίας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Παρουσία του Προέδρου Ντράγκαν Ντιάιτς, του γενικού γραμματέα Μπράνκο Ραντούικο, του επιλογέα της «Α» εθνικής ομάδας Βέλικο Πάουνοβιτς, του τεχνικού συντονιστή Νίκολα Λαζέτιτς, των μελών της εθνικής ομάδας και των μελών του επαγγελματικού επιτελείου, η FSS έδωσε αναγνώριση και παρέδωσε τις Χρυσές Σφαίρες στους Σεργκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς και Λούκα Γιόβιτς, παίκτες που φόρεσαν 50 φορές τη φανέλα της Σερβίας και με τα παιχνίδια, τη στάση και τη μακροχρόνια συνεισφορά τους άφησαν βαθύ στίγμα στη φανέλα με το εθνικό εθνόσημο.

Η Ποδοσφαιρική Ένωση Σερβίας συνεχίζει να καλλιεργεί τις αξίες της αντοχής, της αφοσίωσης και της υπερηφάνειας, πιστεύοντας ότι οι νέες γενιές θα συνεχίσουν να γράφουν επιτυχημένες σελίδες της ιστορίας της εθνικής ομάδας.

Ευγνωμοσύνη σε Σεργκέι, Στραχίνια και Λούκα για όλα όσα κάνουν για το σερβικό ποδόσφαιρο».