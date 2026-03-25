Συγκλονίζει η μάχη του Τζον Τόσακ με την άνοια

Δύσκολες στιγμές περνά ο θρυλικός Τζον Τόσακ, καθώς, σύμφωνα με τον γιο του, αντιμετωπίζει άνοια. Την αποκάλυψη έκανε ο Κάμερον Τόσακ σε συνέντευξή του στη Daily Mail, περιγράφοντας την καθημερινότητα του πατέρα του.

Όπως ανέφερε, η βραχυπρόθεσμη μνήμη του έχει επηρεαστεί σημαντικά. Μπορεί να πραγματοποιήσει μια συζήτηση και λίγες ώρες αργότερα να μην τη θυμάται. Ωστόσο, παραμένει εντυπωσιακή η ικανότητά του να ανακαλεί με λεπτομέρεια στιγμές από το ποδοσφαιρικό του παρελθόν.

«Αν τον ρωτήσεις για τα χρόνια του στη Λίβερπουλ, στο Σαν Σεμπαστιάν ή στη Μαδρίτη, θυμάται τα πάντα με ακρίβεια», σημείωσε ο γιος του, τονίζοντας πως ο Τόσακ μπορεί να αναλύει παλιούς αγώνες με εντυπωσιακή τακτική διαύγεια, σαν να συνέβησαν πρόσφατα.

Η καριέρα του Τόσακ υπήρξε σπουδαία τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Με τη Λίβερπουλ κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, ενώ ως τεχνικός οδήγησε την Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση του ισπανικούς πρωταθλήματος. Παράλληλα σημείωσε επιτυχίες με την Ρεάλ Σοσιεδάδ.