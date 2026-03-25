ΟΦΗ: Τρέλα για τον τελικό - Έφυγαν πάνω από 4.000 εισιτήρια σε μία μέρα!

Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας της 25ης Απριλίου, όπου ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μέσα σε μόλις 24 ώρες, περισσότεροι από 3.600 φίλοι της ομάδας έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση, ενώ αν προστεθούν και περίπου 600 εισιτήρια που έχουν δεσμευτεί μέσω των τριών τσάρτερ, ο συνολικός αριθμός φτάνει τους 4.200 φιλάθλους που ετοιμάζονται για το ταξίδι στον Βόλο.

Οι περισσότερες θύρες του κάτω διαζώματος έχουν ήδη εξαντληθεί, όπως και οι θύρες 14 και 17, ενώ η θύρα 13 έχει διατεθεί για τις ανάγκες της ομάδας. Παράλληλα, οι θύρες 3-4 και 6-7, συνολικής χωρητικότητας 15.000 θέσεων, βρίσκονται υπό τη διαχείριση των Λεσχών φίλων του ΟΦΗ.

Όσοι επιθυμούν να δώσουν το «παρών» στον μεγάλο τελικό θα πρέπει να κινηθούν άμεσα είτε μέσω των Λεσχών για εισιτήρια στο πέταλο είτε μέσω των διαθέσιμων θέσεων στο πάνω διάζωμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ορόσημο της 10ης Απριλίου, καθώς απαιτείται η πώληση τουλάχιστον 6.500 εισιτηρίων ώστε να ανοίξουν επιπλέον θύρες. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί επιπλέον πακέτο εισιτηρίων στον αντίπαλο.