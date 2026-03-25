Ο Ρετέγκι έχει τάσεις φυγής από την Σαουδική Αραβία

Ο Ματέο Ρετέγκι έχει αποφασίσει να φύγει από την Αλ Καντισίγια και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και ψάχνει ομάδα για να επιστρέψει το καλοκαίρι στην Ιταλία, έστω ως δανεικός.

Ο Ιταλός διεθνής κεντρικός επιθετικός, που εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας της Saudi Pro League μόλις τον περασμένο Ιούλιο, αντί 60 εκατ. ευρώ από την Αταλάντα, θέλει να φύγει, σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Tuttosport», από τη Σαουδική Αραβία, παρά το συμβόλαιο του που έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028.

Από το καλοκαίρι ο 26χρονος διεθνής φορ έχει 18 γκολ και μια ασίστ σε 28 συμμετοχές με την με την Αλ Καντισίγια. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Ρετέγκι είναι σ’ επαφές με τη Μίλαν, αλλά και τη Γιουβέντους.