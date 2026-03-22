Ξέφυγε η κατάσταση στην Σεβίλλη: Εμετικά συνθήματα κατά του προέδρου της

Καζάνι που βράζει είναι η Σεβίλλη μετά την εντός έδρας ήττα από την Βαλένθια, που φέρνει την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα σε πολύ δύσκολη θέση στον βαθμολογικό πίνακα.

Οι Ανδαλουσιάνοι βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 στο ημίχρονο και οι οπαδοί άρχισαν να φωνάζουν εμετικά συνθήματα κατά του προέδρου του συλλόγου, Χοσέ Μαρία Ντελ Νίδο Καράσκο, με απειλές θανάτου!

Ο γιος του εμβληματικού πρώην προέδρου της Σεβίλλης, βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών των Ανδαλουσιάνων, που εξέφρασαν με άσχημο τρόπο την απογοήτευσή τους για την πορεία της ομάδας.

Η Σεβίλλη βρίσκεται στην 15η θέση της La Liga με 31 βαθμούς, ωστόσο έχει μπει πλέον σε μεγάλες περιπέτειες αφού η απόσταση από την ζώνη του υποβιβασμού και την 18η θέση είναι στους τρεις βαθμούς!