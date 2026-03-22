Ξέφυγε η κατάσταση στην Σεβίλλη: Εμετικά συνθήματα κατά του προέδρου της

Οι Ανδαλουσιάνοι βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 στο ημίχρονο και οι οπαδοί άρχισαν να φωνάζουν εμετικά συνθήματα κατά του προέδρου του συλλόγου, Χοσέ Μαρία Ντελ Νίδο Καράσκο, με απειλές θανάτου!
Ο γιος του εμβληματικού πρώην προέδρου της Σεβίλλης, βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών των Ανδαλουσιάνων, που εξέφρασαν με άσχημο τρόπο την απογοήτευσή τους για την πορεία της ομάδας.
Η Σεβίλλη βρίσκεται στην 15η θέση της La Liga με 31 βαθμούς, ωστόσο έχει μπει πλέον σε μεγάλες περιπέτειες αφού η απόσταση από την ζώνη του υποβιβασμού και την 18η θέση είναι στους τρεις βαθμούς!
🔴📣 El sevillismo explota contra Del Nido Carrasco en el Sanchez-Pizjuán.— Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) March 21, 2026
Cánticos de “Junior, muérete” al descanso ante el Valencia.
El Sevilla FC pierde 0-2 dando una imagen lamentable. pic.twitter.com/LVXXcCYZfy