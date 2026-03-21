Χριστοφιλέας στο SDNA: «Το ξέσπασμα είναι γι' αυτά τα παιδιά, 12ος παίκτης μας ο κόσμος»

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μίλησε στο SDNA για την τεράστια νίκη της Ελλάς Σύρου επί των Χανίων, το ξέσπασμά του αλλά και την στήριξη του κόσμου στην ομάδα του νησιού.

Η Ελλάς Σύρου πανηγύρισε μια τεράστια νίκη με 1-0 επί των Χανίων με γκολ στην εκπνοή των καθυστερήσεων, ανεβαίνοντας στους 26 βαθμούς και κάνοντας άλμα παραμονής στην Super League 2, αφού βρίσκεται μόνη πρώτη στην κατάταξη των Play-Outs του Β’ Ομίλου.

Το νικητήριο γκολ προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμό τόσο στον κόσμο, όσο και στους ανθρώπους της ομάδας, που βλέπουν ότι ο μεγάλος στόχος του συλλόγου είναι πλέον πολύ κοντά στο να επιτευχθεί.

Μετά την λήξη, ο τεχνικός της νησιωτικής ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, μίλησε στο SDNA για το σπουδαίο αυτό τρίποντο αλλά και την στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Μια ακόμα μεγάλη νίκη για τον τελικό στόχο της ομάδας μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η κάθε επιτυχία είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς με αυτά τα παιδιά, που καταθέτουν ψυχή μέσα στο γήπεδο».

Ο κόσμος της Σύρου έχει στηρίξει την ομάδα και βρίσκεται διαρκώς δίπλα σας. Θέλεις να του στείλεις ένα μήνυμα;

«Ο κόσμος μας είναι ο δωδέκατος παίκτης και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι πάντα δίπλα μας και θέλουμε να τον βλέπουμε χαρούμενο».

Το ξέσπασμα σου μετά το γκολ, δείχνει ότι νιώθετε πως ο στόχος επετεύχθη;

«Είναι ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του στόχου. Το ξέσπασμα έγινε γι' αυτά τα παιδιά, που δίνουν την ψυχή τους κάθε εβδομάδα στον αγωνιστικό χώρο και τους αξίζουν νίκες. Αυτοί έφεραν την ομάδα σε αυτή την κατάσταση».