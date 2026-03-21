Στο 18% οι πιθανότητες της ΑΕΚ να φτάσει στον τελικό του Conference League (pic)

Η ΑΕΚ είναι στα προημιτελικά του Conference League - καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσέλιε - και πλέον συναντά την Ράγιο Βαγιεκάνο με φόντο την τετράδα...

Εκεί, που αν τα καταφέρει και βρεθεί, αποκλείοντας και την Ράγιο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Στρασβούργο-Μάιντς. Μπορεί όλα αυτά να φαντάζουν για την ώρα μακρινά, καθώς προέχουν... Κηφισιά και Ράγιο, ωστόσο έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκτιμήσεις της Opta.

Σύμφωνα με τους αριθμούς και τους υπολογισμούς λοιπόν, οι πιθανότητες να φτάσει ο Δικέφαλος μέχρι τον τελικό είναι στο 18%. Η Κρίσταλ Πάλας συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες καθώς είναι πρώτη στη σχετική λίστα με 54%, ενώ ακολουθούν με 35% οι Γάλλοι από το Στρασβούργο και με 25% η Ράγιο, με τη Μάιντς να έχει 22%. Μαζί με την ΑΕΚ, στο 18% βρίσκεται η φιναλίστ του 2023 και 2024, Φιορεντίνα, ενώ η Άλκμααρ έχει 16% και η Σαχτάρ Ντόνετσκ 12%.

Οι ημερομηνίες των αγώνων με την Ράγιο

Θυμίζουμε πως το πρώτο παιχνίδι μεταξύ Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 9 Απριλίου (19:45) και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου (22:00). Αν η Ένωση ξεπεράσει και το εμπόδιο της Ράγιο Βαγιεκάνο, θα βρει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Μάιντς - Στρασβούργο. Στην ημιτελική φάση η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ματς στην Αγιά Σοφιά-ALLWYN Arena στις 30 Απριλίου και τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.