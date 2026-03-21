Sold out η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Νοvibet (pic)

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet (22/3, 19:00).

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet την προσεχή Κυριακή (22/3, 19:00) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και θέλει πάση θυσία τη νίκη για να μπει στα πλέι οφ χωρίς απώλειες.

Στο πλευρό τους οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν τους φιλάθλους τους, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια όπως γνωστοποίησαν με ανάρτηση τους οι «ερυθρόλευκοι».

Οι παίκτες του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά φέτος θα έχουν την στήριξη των φιλάθλων τους στο... δρόμο για τη νίκη που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ θέλουν να εκμεταλλευτούν και πιθανές απώλειες των συνδιεκδικητών του τίτλου.